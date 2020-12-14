تعرف إلى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
في ما يلي نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم لموسم 2020-2021 التي سحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد القاري للعبة: وجاءت كما يلي:
بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني - مانشستر سيتي الانجليزي
لاتسيو الايطالي - بايرن ميونيخ الالماني
أتلتيكو مدريد الاسباني - تشلسي الانجليزي
لايبزيغ الالماني - ليفربول الانجليزي
بورتو البرتغالي - يوفنتوس الايطالي
برشلونة الاسباني - باريس سان جرمان الفرنسي
اشبيلية الاسباني - بوروسيا دورتموند الالماني
ريال مدريد الاسباني - أتالانتا الايطالي
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