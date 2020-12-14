الشرط الجزائي يؤخر إقالة البرتغالي فيتوريا من تدريب النصر السعودي

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، ترغب في إنهاء عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا من طرف واحد، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من سلسلة من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان(دوري المحترفين السعودي).

وأوضحت صحيفة"الاقتصادية" السعودية، أن الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي يقف مانعا في وجه إدارة النصر في سعيها لإنهاء عقده.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي جدد عقده مع الفريق مطلع الموسم الحالي لمدة موسمين، وينص عقده الجديد على أن يدفع الطرف الذي يفسخ العقد من طرف واحد 50 بالمئة من باقي العقد.

وتابعت أن إدارة النصر تسعى لعقد جلسة مع فيتوريا في محاولة لإيجاد حل مشترك بين الطرفين، كما أن الإدارة أبدت استعدادها لدفع مبلغ يرضي المدرب ولا يؤثر في خزينة النادي.

وتعرض النصر لستة هزائم من أصل ثماني مباريات خاضها في الدوري السعودي، ليحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد أربع نقاط.

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