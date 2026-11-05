السيسي يحضر عقد قران فتاة مصرية بسبب وعد قديم

حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مراسم عقد قران فتاة قدم لها وعداً قبل نحو 8 سنوات بحضور حفل زفافها، بعد رحيل والدها الضابط في القوات المسلحة في هجوم إرهابي.

والفتاة هي أميرة، ابنة العميد محمد سعد مصطفى عياد، الضابط بالقوات المسلحة المصرية الذي رحل أثناء أداء مهامه في 28 نوفمبر 2014.

وقالت الرئاسة المصرية، إن السيسي حضر حفل الزفاف "في لفتة إنسانية" جاءت وفاء بوعد قطعه لابنة الضابط قبل ثماني سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2018، عندما التقت أميرة بالرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وعبرت عن أمنيتها بأن يكون والدها حاضراً في يوم زفافها، رغم وفاته خلال أداء واجبه العسكري.

ورد السيسي عليها حينها قائلاً: "إن كان يكفيكي إن نحضر فرحك سنحضره"، متعهداً بحضور المناسبة، وهو الوعد الذي أوفى به اليوم بمشاركته في مراسم عقد قرانها.