مان يونايتد يخفف مطالبه للتخلص من بوغبا

المصدر: حميد نعمان ■دبي

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، عن أن إدارة نادي مانشستر يونايتد، وبالاستشارة مع مدرب الفريق، النرويجي أولي سولسكاير، قررت تخفيف مطالبها بخصوص القيمة المالية لأي نادٍ يرغب في شراء عقد الفرنسي بول بوغبا. وقالت إن اللاعب بإمكانه المغادرة في يناير المقبل، في حال وصل عرض في حدود 55 مليون يورو. وجاءت ردة فعل الإدارة الأخيرة عقب التصريح الأخير لوكيل اللاعب، الإيطالي رايولا، الذي أكد فيه أن موكله يريد الرحيل بأسرع وقت ممكن، وفي يناير، بسبب المشكلات التي يعاني منها في مانشستر.

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