تصريح محبط لمدرب برشلونة.. وتلميح إلى الإستسلام بعد 10 جولات للدوري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ألمح مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان إلى اقتراب رفعه الراية البيضاء في ظل المشكلات التي يواجهها الفريق وأدت أخيراً إلى تعرضه لهزيمة غير متوقعة أمام قادش بنتيجة 1-2، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال كومان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية منها صحيفة "أس": "إن الخسارة خطوة كبيرة للخلف في وقت نبحث فيه عن استعادة لقب الدوري"، ولم يخفِ المدرب الهولندي استياءه من أداء اللاعبين، فقال: "النتيجة مخيبة جداً للآمال.. 12 نقطة فارق كبير جداً.. ولكن علينا مواصلة العمل وتطوير أنفسنا.. نعاني من تقلبات في الأداء والنتائج في المباريات وفي السلوك".

ويحتل برشلونة المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة جمعها من 10 مباريات مما يعد أسوأ حصيلة في تاريخ برشلونة منذ 33 عاماً.

من جهته، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عروضه المخيبة ولم يظهر بالمستوى المطلوب إذ كانت تسديداته خلال مباراة قادش ضعيفة وخسر أغلب الكرات في المواجهات المباشرة وجاءت نسبة الكرات الخاطئة أكثر من الصحيحة.

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