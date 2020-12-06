لاعب عربي يدخل تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

المصدر: متابعات محمد الحتو

أصبح المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي أصغر مدافع ينجح في تسجيل هدفين في مباراة واحدة بالدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم 2020-2021، بعد تسجيله هدفين في مرمى بولونيا خلال المباراة التي انتصر فيها الإنتر (3-1)، أمس السبت، ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "أوبتا" المختص بإحصائيات كرة القدم أن إنتر ميلان تمكن من تسجيل 26 هدفاً على الأقل في أول 10 مباريات بالدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

وأشار الموقع إلى أن حكيمي المدافع الوحيد بالكالتشيو هذا الموسم، الذي تمكن من تسجيل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين على الأقل.

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