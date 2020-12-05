الهلال يسعى للابتعاد في الصدارة السعودية.. والنصر لإنقاذ موسمه

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يسعى الهلال إلى تأكيد أفضليته والحفاظ على صدارة الدوري السعودي عندما يحل ضيفاً على الرائد بعد غدٍ، في ختام مباريات المرحلة السابعة للبطولة التي تفتتح اليوم.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات إثر فوزه في خمس مواجهات، والتعادل في واحدة، ليعتلي صدارة الترتيب. ويدخل الهلال المباراة وسط نشوة التتويج بلقب كأس الملك، والفوز على الفتح بثلاثية نظيفة أول من أمس.

من جهته، يحاول النصر تضميد جراحه عندما يستضيف الاتفاق بعد غدٍ أيضاً، سعياً لكسب ثلاث نقاط تنتشله من ذيل الترتيب. فبعدما كان النصر أبرز المرشحين لخطف الألقاب عقب الصفقات المبهرة بداية الموسم، بات يبحث عن طوق نجاة لإنقاذ موسمه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news