نيمار يرغب في اللعب مع ميسي مجدداً

المصدر:
  • مانشستر - أ.ف.ب
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أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحاً لافتاً إثر فوز فريقه، باريس سان جرمان الفرنسي، على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1، في دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وجاء كلام نيمار في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن» الأميركية: «ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجدداً بالوجود معه على أرضية الملعب»، وأضاف: «يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل». وتابع مازحاً: «مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب». ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى سان جرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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