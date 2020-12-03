رونالدو يطير فرحاً بمنشور "رقم 750"

المصدر: متابعات محمد الحتو

وجه نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة شكر للاعبين بمختلف الأندية والمدربين الذين أسهموا في نجاحاته وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكبير يتسجيله الهدف رقم 750 في مسيرته الحافلة.

وكتب رونالدو على صفحته في "إنستغرام": "750 هدفا، 750 لحظة سعيدة و750 ابتسامة على وجوه مشجعينا". وأضاف: "شكرا لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني لتحقيق هذا الرقم المذهل، وشكرا لجميع المنافسين المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد أكثر وأكثر كل يوم".

ويحظى كريستيانو رونالدو على حسابه في "إنستغرام" بـ 243 مليون متابعاً.

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