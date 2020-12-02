نجل مارادونا يحرج ميسي بطلب صعب لتكريم الأسطورة العالمية

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نجل الأسطورة الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وجه طلبا صعبا ومحرجا إلى نجم الكرة الأرجنتيني، وقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي. وذكرت أن دييغو جونيور (سيناغرا) المولود في نابولي الإيطالية، طلب من ميسي أن يتنازل عن القميص رقم 10 في برشلونة ومنتخب الأرجنتين تكريما لوالده الراحل.

وقال سيناغرا: على ميسي أن يتنازل عن هذا القميص تكريما للأسطورة، ليس فقط في برشلونة بل في كل الفرق التي لعب لها". وكان ميسي قد ارتدى قميص مارادونا مع فريقه "الأم" في الأرجنتين نيولز أولد بويز، خلال الاحتفال بهدفه في شباك فريق أوساسونا في الدوري الإسباني، وتلقى على إثرها غرامة مالية بسبب نزع قميصه. وقال نجل مارادونا إنه معجب بميسي، وقد أعجبه كثيرا ما قام به في المباراة الماضية.

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