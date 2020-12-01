«فيروس كورونا» يصطاد بطل العالم في «الفورمولا1» البريطاني هاملتون

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، أن بطل العالم في سباقات «الفورمولا1» البريطاني لويس هاملتون، مصاب بفيروس «كورونا المستجد»، وأن السائق الفائز الأحد الماضي بسباق جائزة البحرين الأول، لن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم المقررة الأحد المقبل على حلبة «صخير البحرينية».

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: «بإمكان»فيا«، وبطولة»الفورمولا1«وفريق»مرسيدس-إي إم جي بتروناس إف 1«، التأكيد، انه خلال اختبارات المسحة الطبية»بي سي آر«قبل سباق جائزة»الصخير الكبرى«على حلبة البحرين، جاءت نتيجة السائق البريطاني لويس هاملتون إيجابية، وانه مصاب بفيروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان: «وفقا لبروتوكولات»كوفيد-19«، وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع بطل العالم البريطاني لويس هاملتون نفسه في العزل الصحي، وتم إعلام من كان على اتصال به بتعرضه للإصابة بالفيروس التاجي».

وأشار البيان الى أن «الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات و»الفورمولا 1«، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية الأسبوع، الذي يشكل الجولة 16 قبل الأخيرة من بطولة الموسم الحالي، خصوصاً أن هاملتون سبق له في وقت مبكر من الموسم الفوز بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة السابعة في تاريخه».

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