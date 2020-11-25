فيديو: لحظة إعلان المذيع الأرجنتيني نبأ وفاة مارادونا

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  • متابعات - محمد الحتو
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيع إحدى القنوات الأرجنتينية لحظة إذاعته نبأ وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي فارق الحياة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاماً إثر سكتة قلبية.

ويعتبر مارادونا أسطورة خالدة في تاريخ كرة القدم العالمية والأرجنتينية ونال شهرة واسعة طوال مسيرته الرياضية لاعباً ومدرباً، وتبقى أجمل اللحظات في مسيرته التي اكتسب خلالها شعبية جارفة تلك التي قاد فيها بلاده للفوز بكأس العالم 1986، وحظي بعدها بجماهيرية في كل أنحاء العالم.
 

 

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