3 إصابات كورونا في منتخب سورية لكرة السلة

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة في بيان صحافي عن إصابة ثلاثة من أفراد بعثة المنتخب الأول بفيروس "كورونا المستجد"، بعد إيجابية المسحات الطبية التي تم إجراءها للبعثة المشاركة في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2021.

وأوضح البيان، الذي نشره الاتحاد السوري لكرة السلة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن نتائج المساحات الطبية جاءت إيجابية لكل من اللاعب زكريا الحسين، ومساعد المدرب جيفري موريسون، فيما طلبت اللجنة المنظمة إعادة فحص اللاعب أنس شعبان".

وأضاف: "العناصر الثلاثة لبعثة المنتخب بصحة جيدة، ولا يعانون من أية أعراض واضحة، وتم عزلهم علة الفوز، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعتهم، خصوصاً أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية لباقي عناصر البعثة".

ويذكر، ينافس المنتخب السورية في مجموعة تضم بجواره منتخبات السعودية وإيران وقطر، على أن يدشن "نسور قاسيون" غدٍ الجمعة أولى مبارياتهم في النافذة الثانية بلقاء قطر.

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