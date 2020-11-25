قائد منتخب روسيا مهدد بالسجن

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت قناة "روسيا اليوم" بأن قائد منتخب روسيا لكرة القدم السابق، رومان شيروكوف، مثل أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، في قضية اعتداءه على الحكم نيكيتا دانتشينكوف خلال مباراة ودية في أغسطس الماضي.

وذكرت القناة أن شيروكوف (39 عاماً) يواجه تهمة الإيذاء المتعمد للصحة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

وقالت: "أبدى شيروكوف خلال تلك المباراة امتعاضه وعدم تقبله لقرار دانتشينكوف، الذي أشهر بطاقة حمراء في وجهه، حيث قام اللاعب الدولي الروسي السابق، بلكم الحكم ليسقطه أرضا، ثم وجه له بعض الركلات في أنحاء مختلفة من بطنه، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لوقف الاعتداء".

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