محمد صلاح يرد بقوة على منتقديه.. ويكشف عن رأيه في دييغو جوتا

المصدر: حميد نعمان - دبي

شدد نجم وهداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح على أن الانتقادات لا تعنيه في شيء وأنها لن تؤثر فيه، وقال إن ما يهمه أن يعطي كل ما لديه مع فريقه ليفربول. ونقل موقع "ليفربول إيكو" المتخصصة في أخبار "الريدز" عنه قوله إن "تجاهل النقد يجعل حياته أسهل وبدون تعقيدات".

ورد صلاح بقوة على من ينتقده بسبب تراجع مستواه، والاتهامات بـ"التمثيل"، وقال: البعض سينتقدون دائما، سيقولون إن هذا اللاعب جيد هنا، لكنه ليس كذلك في هذا المكان، وبالنهاية ما علي فعله أن أتجاهلهم، وهذه الانتقادات لا تعني لي شيئا". وقال إنه فخور بما يقدمه، سواء سجل أو ساهم في الأهداف. ومن المتوقع أن يكون صلاح لائقا لمباراة الغد في دوري الأبطال أمام أتالانتا الإيطالي، بعد أن غاب عن لقاء ليستر سيتي في الدوري المحلي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وسجل صلاح حتى الان مع ليفربول 10 أهداف في 13 مباراة، منها ثمانية أهداف في الدوري. وعن الشهرة المتزايدة التي بدأ يحصل عليها الوافد الجديد دييغو جوتا، بعد أن سجل 8 أهداف في 12 مباراة، وكان قد بديل صلاح في لقاء ليستر الاخير، وسجل الهدف الثاني لليفربول.

وقال صلاح: جوتا سهل الامور علينا كثيرا، ونحن سعداء به، وخلال التدريبات نحاول أن ندعم بعضنا البعض لنتطور أكثر. وتابع: حين ترى لاعبا جديدا، يشارك ويسجل فهذا يشعرني بالسعادة، لأنه بالنهاية يساعد الفريق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news