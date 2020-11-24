«فيفا» يوقف رئيس الاتحاد الإفريقي 5 سنوات في قضايا فساد

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، رئيس الاتحاد الإفريقي، الملغاشي أحمد أحمد، خمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أحمد (60 عاماً) الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017، وترشح مجدداً لولاية ثانية، بخرق مواد عدة متعلقة بـ«واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. وإساءة استخدام المنصب»، بالاضافة إلى «اختلاس الأموال». وكان أحمد تخلى مؤقتاً عن أنشطته في 13 الجاري بعد إصابته بـ«كورونا».

كما غرّمته لجنة الأخلاقيات مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار) وأخطرته أمس بشروط القرار الذي دخل حيّز التنفيذ «وسيتم إخطاره بالقرار كاملاً مع دوافعه خلال 60 يوماً، وبعدها يتم نشره على موقع (فيفا)».

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