ليفربول يسجل رقم قياسي في "أنفيلد" من دون محمد صلاح

المصدر: وكالات

رفع ليفربول رقمه القياسي في عدد المباريات التي لم يهزم فيها على أرضه في الدوري المحلي إلى 64 (53 فوزا و11 تعادلا)، بتغلبه على ليستر سيتي 3-صفر ضمن مباريات المرحلة التاسعة من بطولة انكلترا لكرة القدم أمس الاحد التي انتزع فيها ارسنال تعادلا سلبيا محظوظا مع ليدز يونايتد، في حين استعاد ايفرتون نغمة الانتصارات على حساب فولهام.

ولحق ليفربول بتوتنهام المتصدر، وكلاهما يملك 20 نقطة لكن الاخير يتفوق بفارق الاهداف (12 مقابل 5)، في حين فشل ليستر في استرداد الصدارة وتراجع الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف وراء تشلسي.

على ملعب "انفيلد"، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم في ارضه على مدى 64 مباراة وتحديدا منذ سقوطه امام كريستال بالاس 1-2 في 23 ابريل عام 2017، اي اكثر من ثلاث سنوات ونصف، بفوزه على ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 بثلاثية نظيفة، محققا رقما قياسيا شخصيا جديدا.

وللمفارقة، كان ليفربول حقق سلسلة من 63 مباراة من دون هزيمة في الفترة من فبراير 1978 وديسمبر عام 1980 قبل ان يسقط امام ليستر سيتي في يناير عام 1981.

خاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه المصري محمد صلاح الذي اصيب بفيروس كورونا المستجد اثر تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات امم افريقيا 2021 وتحديدا بعد حضوره حفل زفاف شقيقه.

وقال مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب "كان الشباب رائعين، لقد قدموا مباراة مدهشة واستحقوا الفوز في مواجهة فريق كبير، كبير جدا".

واضاف "قام الثلاثي الهجومي بواجب دفاعي كبير وكان بالامكان تسجيل المزيد من الاهداف. لم يسبق لثلاثي المقدمة ان لعبوا سويا لكنهم قاموا بالمهمة على اكمل وجه".



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