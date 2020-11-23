قمة سعودية بين الهلال المتصدّر والنصر الجريح الليلة

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يبحث النصر عن تعويض بدايته المخيبة عندما يلتقي غريمه الهلال حامل اللقب والمتصدر، اليوم، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك قبل أيام من مواجهتهما مجدداً في نهائي مسابقة كأس الملك.

وكان النصر خسر أول ثلاث مباريات أمام الفتح والتعاون والشباب، قبل التفوق على القادسية 2-صفر، ثم توقف الدوري أكثر من أسبوعين بسبب معسكر المنتخب السعودي ومبارياته الودية.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الشباب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الـ13 من أصل 16 فريقاً.

ويمرّ الهلال بمرحلة جيدة لكنه سيفتقد مدربه الروماني، رازفان لوتشيسكو، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيقوده مساعده، الإيطالي كريستيانو باتشي، من مقاعد البدلاء.

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