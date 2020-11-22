كورونا يضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. "4 حالات" واشتباه بإصابة وليد سليمان

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أصاب فيروس كورونا (كوفيد 19) لاعباً رابعاً في صفوف النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، قبل مواجهة الزمالك في المباراة النهائية على لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقررة الجمعة المقبلة في القاهرة.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية بأن "لاعب المنتخب المصري محمد شريف أصيب بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من عودته إلى الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي إنبي"، مضيفة: "أنه من المقرر خضوع شريف لمسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء من البرنامج العلاجي الخاص".

وقالت الصحيفة: "شريف لا يحق له المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي القرن بسبب عدم قيده أفريقيا، علما بأنه يمكنه المشاركة في المباريات مع الأهلي اعتباراً من مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر".

وكان ثلاثة لاعبين في الأهلي قد أصيبوا بكورونا خلال الأيام الماضية بعد محمود عبدالمنعم "كهربا"، وصالح جمعة، وأحمد ياسر ريان.

ويثير كورونا الرعب في معسكر الأهلي خصوصاً أن جمهور "القلعة الحمراء" يخشى على لاعبيه من الإصابة في الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة الزمالك، في وقت أعلن النادي، اليوم الأحد، أن قائد الفريق وليد سليمان سيخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، إذ يشتبه بتعرضه للإصابة.

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