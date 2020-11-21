توتنهام يخضع لـ «امتحان اللقب» في مواجهة مانشستر سيتي

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

يخوض توتنهام اختباراً مهماً لمعرفة مدى قدرته على المنافسة بجدية على اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ 60 عاماً، عندما يستضيف مانشستر سيتي في شمال لندن اليوم ضمن منافسات المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم التي تعاود نشاطها بعد توقف بسبب النافذة الدولية. ويحتل توتنهام المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي المتصدر، علماً أن ثلاث نقاط تفصل بين صاحب المركز الأول والسادس. ولم يخسر الفريق الذي يشرف على تدريبه المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في آخر سبع مباريات في الدوري المحلي.

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