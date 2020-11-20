بالفيديو: جمهور برشلونة يهاجم سيارة غريزمان.. ويردد: "ميسي محترم"!

المصدر: متابعات محمد الحتو

نشر الحساب الرسمي لموقع جول الإسباني على "تويتر" مقطع فيديو يظهر خلاله مشجعون لنادي برشلونة يحاولون إيقاف سيارة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان أثناء مغادرته تدريبات الفريق أمس الخميس، استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد غداً السبت.

وردّد الجمهور على مسامع غريزمان عبارة: "ميسي محترم"، في إشارة إلى تقديمه الدعم الكامل للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عبر عن غضبه الشديد من تصريحات شقيق والد النجم الفرنسي التي اتهم خلالها "البرغوث" بالتحكم بكل شيء في النادي مما يؤدي إلى صعوبة تأقلم غريزمان مع البارسا، فيما كان وكيل أعمال غريزمان قد بدأ إيكال الاتهامات بتصريح سابق قال فيه: "إن ميسي في برشلونة إمبراطور ديكتاتوري، ويؤثر ذلك على غريزمان مع الفريق".

وعندما وصل ميسي إلى برشلونة بعد الفراغ من مهمته مع المنتخب الأرجنتيني بتصفيات كأس العالم، رد على الاتهامات، قائلاً: "لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في هذا النادي".

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو احتمالية إعادة غريزمان إلى صفوف "الروخابلانكوس" مجدداً، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن راديو “كادينا سير” الإسباني: "الحياة بها الكثير من التقلبات والمنعطفات، والشئ الوحيد المؤكد.. عندما غادر جريزمان قلت به أتمنى أن يعاملوك ويحبوك كما فعل أتلتيكو"، مضيفا: "غريزمان الآن في ناد يعاني من وضعية معقدة"!.

😡 "𝗔 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗧𝗔" 😡



💣 Aficionados del @FCBarcelona_es INCREPAN a GRIEZMANN a la salida de la Ciudad Deportiva pic.twitter.com/sXjANVLZbt — GOL ⚽️ (@Gol) November 19, 2020

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