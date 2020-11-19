ريال مدريد يلتحق بالمنافسة المحتدمة على نجم ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

التحق فريق ريال مدريد بالأندية الراغبة بشدة في التوقيع مع نجم وسط ليفربول، الهولندي جيورجينيو فينالدوم. وذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن فينالدوم (30 سنة)، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل، سيصبح بإمكانه التفاوض مع أي ناد راغب في خدماته بدءا من يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن مدرب الريال زين الدين زيدان أبدى اهتمام باللاعب، في ظل الإمكانات التي يتوفر عليها، خاصة على مستوى خط الوسط ذو النزعة الهجومية، الأمر الذي يفتقده ريال مدريد بشدة في الموسم الحالي. وتناسلت التقارير الصحافية في الأيام الماضية في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، والتي تؤكد تلقي وكيل اللاعب اتصالات عديدة خاصة من ناديي إنترميلان وبرشلونة، وأخيرا ريال مدريد، الأمر الذي سيفتح الباب واسعا على صراع محتدم للفوز بخدمات اللاعب.

وكان فينالدوم رفض في تصريحات صحافية تأكيد التزامه باللعب لفترة أطول مع ليفربول، أو تمديد عقده، وقال للصحافيين "اسألوا النادي"، في إشارة إلى عدم رضاه على المفاوضات الاخيرة بينه وبين النادي، والتي دفعته باتجاه مغادرة الفريق مجانا في الصيف المقبل، أو بصفقة ما في الانتقالات الشتوية، وهو ما يراهن عليه ريال مدريد.

لكن في المقابل، وفي ظل الإصابات العديدة في صفوف ريال مدريد، لا يبدو في الأفق أي رغبة من ليفربول للتخلي عن خدمات اللاعب في منتصف الموسم.

يذكر أن فينالدوم حصل على زيادة في راتبه في الموسم قبل الماضي، بحيث بات يتقاضى أكثر من 100 ألف استرليني أسبوعيا، لكنه يعتبر ذلك أقل مما يقدمه، ولا يوازي لاعبي المستوى الثاني في ليفربول، بينما في المقابل يتوقع أن يحصل على ضعف هذا الراتب مع أي من الأندية الثلاثة.

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