"بروتوكول الطعام" يهدد بفقدان لاعبي الدوري الإنجليزي "شهية المباريات"

المصدر: معاذ كمبال - دبي

سيكون لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم وجميع الأجهزة الفنية والإدارية مطالبون بداية من الجولة القادمة التي تقام يوم السبت المقبل بتناول وجبات طعامهم في غرفهم الخاصة بدلاً عن الالتقاء في صالة واحدة وذلك تنفيذا للبروتوكول الصحي الجديد، الذي فرضه الاتحاد على الاندية لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19".

ويثير هذا البروتوكول المخاوف من أن هذه القواعد الجديدة لا تناسب الفرق الرياضية ذات الطابع الجماعي، والتي تحتاج إلى الالتقاء في وقت الوجبات لرفع الروح المعنوية معاً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الإنجليزي أخطر الأندية بأن خدمة الغرف هي الخيار الوحيد لتناول الطعام في الفنادق، وذلك حتى رفع قواعد الإغلاق التي تشهدها بريطانيا في الوقت الحالي ضمن الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، والذي سيستمر حتى الثاني من ديسمبر القادم.

وحذر وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية، أوليفر دودن، في تصريحات نقلتها ذات الصحيفة الأندية من التلاعب والبحث عن بدائل لخدمة تناول الطعام في الغرف، في وقت يحاول فيه الاتحاد الإنجليزي حث الحكومة على رفع الحظر على إمكانية تجمع اللاعبين في مكان واحد وتناول وجبات الطعام.

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