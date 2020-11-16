آخر التطورات الصحية في حالة محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة المصرية الدكتور حسام حسني، عن آخر التطورات في الحالة الصحية للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح المصاب أخيراً بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال وجوده في مصر لحضور حفلة زفاف شقيقه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات عن حسني يوضح فيها بأن "حالة صلاح مستقرة للغاية"، موضحاً: "صلاح حاليا في الجونة، وسيجري مسحة كورونا الخميس المقبل، وأتوقع أن تكون نتيجتها سلبية، لأنه حتى الآن لم تظهر على اللاعب أي أعراض".

وأوضح حسني: "ليفربول يتواصل معنا للاطمئنان على صلاح، والجهاز الطبي في النادي الإنجليزي وافق على سفر اللاعب إلى الجونة وهو ملتزم تماماً بالبروتوكول الطبي".

وكانت إصابة صلاح قد اكتشفت خلال المسحة التي تم أخذها من اللاعب قبل مباراة توغو في تصفيات أمم أفريقيا التي كسبها المنتخب المصري لاحقاً بهدف دون مقابل، إذ أجرى صلاح بعدها التحاليل التي أظهرت لديه نقصاً في كرات الدم البيضاء.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن محمد صلاح يقضي فترة العلاج من كورونا في منتجع الجونة بالغردقة داخل أحد الفنادق هناك، وسط تكتم وسرية شديدة من مسؤولي أمن المنتجع الذين رفضوا تحديد اسم الفندق ومدة الإقامة، فيما كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر بمتابعة حالة صلاح وأخذ العينة الثالثة لفحصها وبيان استمرار إيجابية العينة من عدمها، وإذا ثبتت سلبيتها سيسافر صلاح إلى انجلترا للالتحاق بفريقه.

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