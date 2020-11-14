عمدة قرية يبرىء "حفل الزفاف" من إصابة صلاح بكورونا ويستشهد بتريزيغيه

المصدر: حميد نعمان - دبي

نقلت وسائل إعلام مصرية اليوم عن عمدة قرية نجريج في محافظة الغربية بمصر، قوله إن حفل زفاف شقيق، هداف ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بريء من إصابة النجم المصري بفيروس كورونا، بحسب البيان الصحافي الصادر أمس عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ماهر شتيه إن صلاح ظل يرتدي الكمامة طوال الوقت خلال حفل الزفاف الذي أقيم قبل أيام، وإن الحفل جرى في ظل إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وقال إن الدليل على أن الحفل لم يتسبب في إصابة صلاح، كونهم لم يسجلوا أي إصابات بين الحاضرين، بجانب أن زميل صلاح في المنتخب المصري، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، تريزيغيه، كان حاضرا معه الحفل، وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها سلبية.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن عمدة أصر على أن الحفل ليس السبب في إصابة صلاح، مشيرا إلى أن اللاعب ملتزم بعزل نفسه إلى أن يجري المسحة الثانية. يذكر أن المنتخب المصري سيخسر جهود صلاح في مباراتي توغو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا والتي تقام أولاها اليوم.

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