نيمار يجدد مطالبته لنادي برشلونة بدفع 44 مليون يورو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار، طعن في حكم المحكمة الذي يلزمه بدفع 6.7 ملايين يورو، نظير انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان في صيف 2017 لصالح ناديه السابق برشلونة.

وجدد في المقابل محامو نيمار مطالبتهم برشلونة بدفع 44 مليون يورو، مكافأة تجديد عقده قبل الانتقال إلى سان جرمان، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إنه من غير المرجح أن تحكم لصالحه المحكمة العليا في كاتالونيا بإسبانيا، خاصة وأن الموقف القانوني لإدارة نادي برشلونة قوي، كون انتقاله إلى سان جرمان، ألغى بشكل مباشر دفع مكافأة التجديد في عقده، والذي كان يفترض أن ينتهي في صيف 2021.

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