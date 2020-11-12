تعرف إلى ترتيب محمد صلاح وماني بين أفضل اللاعبين في تاريخ كرة إفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

صنّفت صحيفة "صن" البريطانية نجمي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بين أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الإفريقية إذ جاء "الفرعون" في المركز الثامن فيما حل السنغالي في الترتيب العاشر.

وكان صلاح وماني قد خطفا الأنظار في المواسم الماضية وقادا ليفربول إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وتصدر مهاجم ميلان الإيطالي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج وايا الترتيب كأفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء لاسيما أنه اللاعب الوحيد المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.. وتالياً القائمة الذهبية:

1- جورج وايا (ليبيريا).

2- صامويل إيتو (الكاميرون).

3- ديديه دروغبا (ساحل العاج).

4- عبيدي بيليه (غانا).

5- يايا توريه (ساحل العاج).

6- روجيه ميلا (الكاميرون).

7- نوانكو كانو (نيجيريا).

8- محمد صلاح (مصر).

9- مايكل إيسيان (غانا).

10- ساديو ماني (السنغال).

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