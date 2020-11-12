سان جيرمان يتحرك مبكراً للتعاقد "مجانا" مع ليونيل ميسي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية، عن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة بالمجان لصالح الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأكدت الشبكة، أن النادي الباريسي وحامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تواصل بالفعل مع خورخي ميسي، والد ووكيل الأعمال الأرجنتيني.

ووفقا للشبكة الأمريكية، من المتوقع أن تبدأ المفاوضات يناير المقبل، خاصةً أن عقد "البرغوث" مع برشلونة ينتهي مع نهاية الموسم الحالي 2020-2021، ما يمنح الدولي الأرجنتيني حرية التفاوض بدايةً من مطلع العام المقبل، في حال أراد الرحيل عن برشلونة، والتعاقد مع أي نادٍ ينوي الانتقال إليه بالمجان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشغل ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ساحة الإعلام العالمي، عقب إعلامه إدارة برشلونة عن نيته بالرحيل، إلا أن تعنت مجلس إدارة "البارسا" والشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو وقف عائقاً أمامه، ووضعه أمام خيار وحيد في الاستمرار مع النادي الإسباني حتى نهاية عقده، ما قد يتيح له خيار الرحيل بالمجان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في حال أراد ذلك.



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