بالفيديو.. لاعب غولف يسدد كرة "خيالية" ترتطم بالماء وتصل إلى الحفرة

المصدر: جوني جبور - دبي

سدد اللاعب الإسباني جون رام بطل النسخة الأخيرة لبطولة "موانئ دبي العالمية" للغولف، خلال مشاركته فجر اليوم في بطولة "الماسترز" الأميركية، كرة، وصفتها وسائل إعلام عالمية بـ "المستحيلة".

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن رام سدد ضربة من الخيال، ووضع شريط فيديو لكيفية تسديد اللاعب للكرة، لترتطم خلال مسارها على سطح الماء لأكثر من مرة، قبل الوصول إلى المسطحات العشبية، وأخذ مسار معوج وشبه مقوس، والدخول في الحفرة.

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