بالفيديو: سائق دراجات يلقى حتفه في سباق حلبة "انترلاغوس" البرازيلي

المصدر: جوني جبور-دبي

تلقى البرازيلي ماتيوس باربوسا سائق فريق "كاواساكي" للدراجات النارية، مصرعه أثناء خوضه سباق في بطولة الـ "سوبر بايك" على حلبة "أنترلاغوس" في ضواحي مدينة ساو باولو البرازيلية.

وسطلت وسائل إعلام عالمية، الضوء على وفاة السائق البرازيلي البالغ من العمر 23 عاماً،وتناولت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في مقالها المدعوم بشريط فيديو، كيفية فقدان السائق السيطرة على دراجته قبل 10 لفات من نهاية السباق، والاصطدام بقوة في سياج معدني، أدى إلى تعرضه إلى إصابات خطرة، كان وراء وفاته.

وأشارت الصحيفة، إلى وصول الطاقم الطبي بسرعة إلى مكان الحادث، وتقديمهم المساعدة الصحية اللازمة، إلا أن السائق باربوسا فارق الحياة.

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