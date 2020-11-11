ولينز يختار فريق الأحلام من أفضل المصارعين في "سلسلة الناجين"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نجم المصارعة الحرة WWE سيث رولينز، إن تريبل إتش، وشون مايكلز، والبطل الأسطوري أندريه العملاق هم ضمن فريق الأحلام في Survivor Series (سلسلة الناجين).



وفي حديث له قبل انطلاق ( Survivor Series) الذي يقام يوم 23 الجاري، ويشهد الحدث الوداع الأخير للنجم الأسطوري أندرتيكر، الذي يعد من أشهر نجوم WWE، بعد مسيرة رائعة استمرت 30 سنة، اختار رولينز بعضاً من أبرز الأسماء التي شاركت في المنافسات على الحلبة.



وقال رولينز: "بالنسبة للمركز الأول، يجب أن يكون من نصيب تريبل إتش، إنه المقاتل الأقوى الذي يتولى إدارة العرض. ويجب أن يكون إلى جانبه صديقة المفضل شون مايكلز، وسيضمنان معاً قوة للفريق".

وأضاف: "بالنسبة لمنفذ ضمن فريق السيدات، سأختار الأسطورة بول ناكانو، وستكون أسوكا إضافة جيدة لأنها سريعة مثل النينجا وواحدة من الأفضل على الإطلاق، وأخيراً وليس آخراً، سأضيف المصارعة ليتا. لطالما أعجبت بليتا وهي تشارك عبر السنين، ستقوم بعمل رائعة لإكمال فريق السيدات".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news