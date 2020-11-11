برشلونة يهدد نيمار.. "10 ملايين أو المحكمة"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تهديد وجهه نادي برشلونة إلى لاعبه السابق البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، باللجوء إلى المحكمة إن لم يعد له عشرة ملايين يورو إلى خزينة النادي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكاتالوني خاطب نيمار لدفع مبلغ إضافي قدره عشرة ملايين يورو تتعلق برسوم الاقتطاع الضريبي كان قد دفعها برشلونة عن اللاعب في الفترة من 2013 إلى 2017، مشيرة إلى أن برشلونة سيقوم بتصعيد القضية إلى المحكمة إذا رفض نيمار التعاون في الأمر.

وكان نيمار قد دخل في أزمة مع نادي برشلونة حول مستحقات متأخرة لم يحصل عليها لكنه خسر القضية وأمرته السلطات الإسبانية بدفع 6.7 مليون يورو لبرشلونة الأمر الذي أغضب نيمار وجعل من مسألة عودته لارتداء قميص البلوغرانا أمراً مستحيلاً في ظل الخلافات.

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