أوديغارد.. المنقذ لـ"ورطة زيدان" بعد إصابة فالفيردي

المصدر: حميد نعمان - دبي

اعتبرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أن النروجي مارتن أوديغارد سيكون المنقذ لمدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، من الورطة التي تواجهه خاصة على مستوى وسط الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروغوياني فيدي فالفيردي على مستوى الساق اليمنى، وستبعده لأكثر من شهر عن "الملكي".

وقالت الصحيفة إن أوديغارد بدأ في التعافي من الإصابة التي تعرض لها في فترة سابقة، وسيكون جاهزا لاستئناف النشاط بعد التوقف الدولي الحالي، خاصة وأن هناك مباريات مهمة تنتظر الريال، وعلى رأسها مواجهة فياريال في الدوري المحلي، ثم المباراة المصيرية حين ينتقل لمواجهة الإنتر الإيطالي في ملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت أن مصادر مقربة من المدرب أكدت أن أوديغارد سيكون لاعبا رئيسا في الخطة المقبلة للريال، خاصة بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها على إثر السقوط برباعية على يد فالنسيا في الدوري الإسباني.

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