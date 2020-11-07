مارادونا سيبقى في المستشفى لأيام عدة

المصدر: بوينس آيرس - أ.ف.ب

أعلن ليوبولدو لوكي، طبيب الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن الأخير سيبقى في المستشفى لأيام عدة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الثلاثاء في بوينس آيرس في الدماغ بسبب ورم دموي.

وقال لوكي، أحد الجراحين الذين شاركوا في العملية الجراحية التي اعتبرت ناجحة، في مؤتمر صحافي أن مارادونا (60 عاماً) شهد «نوبات من الارتباك تتطلب العلاج لأيام عدة»، مضيفاً أن مارادونا «موافق» على هذا التشخيص.

وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشكلات الصحية، كادت بعضها تودي بحياته. وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. وخضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلوغراماً. وفي 2007 أسفر تعاطيه المفرط للكحول عن نقله إلى المستشفى.

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