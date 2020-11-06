ميلان يتعرض لأكبر هزيمة على أرضه في تاريخ المسابقات الأوروبية

المصدر: وكالات

مني ميلان الإيطالي بأثقل هزيمة قارية على أرضه عندما سقط أمس 3-0 أمام ليل الفرنسي ضمن الجولة الثالثة منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، التي شهدت أيضاً انتصارات عريضة لروما الإيطالي، وثلاثي انكلترا أرسنال، توتنهام وليستر سيتي. وألحق ليل الهزيمة الأقسى بميلان على أرضه في المسابقات القارية عندما تفوق عليه بثلاثية نظيفة بهاتريك للتركي يوسف يازيجي، منهياً سجلاً خالياً من الهزائم في 24 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وتصدر النادي الفرنسي المجموعة رافعاً رصيده إلى سبع نقاط، فيما تراجع ميلان إلى المركز الثاني بست نقاط، أمام سباتا براغ بثلاث نقاط الذي فاز 4-1 على سلتيك الاسكتلندي المتذيل.

وكان الـ"روسونيري" متصدر الدوري الايطالي يأمل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة في جميع المسابقات منذ مارس الماضي، مستغلاً تألق نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بسبعة أهداف. وفشل "إيبرا" في مسعاه إلى وضع بصمته في التاريخ بتسجيله هدفاً، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ النادي الإيطالي يسجل في بطولة أوروبية، بعد خروجه من المباراة التي لم يظهر فيها كما يجب، في الدقيقة 62.

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