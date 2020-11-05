نجم سابق ليوفنتوس يهاجم بشدة رونالدو ويصفه بـ"المتعجرف"

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجه نجم سابق ليوفنتوس الإيطالي انتقادات شديدة إلى نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفا إياه بـ"المتعجرف"، وقال إنه لا يظهر أي احترام لزملائه وفريقه بشكل عام. وقال باسكوال برونو في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية إن "رونالدو يتصرف في غرفة تبديل الملابس بيوفنتوس بعجرفة كبيرة مع باقي زملائه، ولا يبدالهم أي احترام".

وأضاف اللاعب الذي لعب سابقا ليوفنتوس في نهاية ثمانينات القرن الماضي أنه على اطلاق بما يقوم به رونالدو حاليا. وأوضح: يعيش حاليا في إيطاليا منذ سنتين، لكنه لم يكلف نفسه عناء تعلم اللغة الإيطالية، ويلجأ إلى الإسبانية فقط للتعبير عن نفسه والتواصل، وهذا فيه قلة احترام أيضا للغة الإيطالية".

وتابع برونو "58 عاما" إن على رونالدو أن يتعلم كيف يتعامل مع زملائه باحترام تام، وأن يبادلهم المشاعر الطيبة التي يظهرونها له. يذكر أن رونالدو عاد بعد فترة غياب بسبب فيروس كورونا، ولعب مع اليوفي ضد كرونسدار بأبطال أوروبا الأربعاء الماضي، لكنه لم يسجل أي هدف من رباعية فريقه.

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