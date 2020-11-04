بشرى سارة لجماهير ريال مدريد.. "صورة تبث الفرح"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية على حسابها في "تويتر" صورة عناق بين نجمي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد الفوز الثمين للنادي الملكي على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2، امس اللاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكتبت الصحيفة على الصورة: "العناق الأكثر انتظاراً من جانب المدريديستا"، في إشارة إلى ما تردد أخيراً عن خلاف كبير بين بنزيما وفينيسيوس بسبب ما بدر من الأول خلال مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عندما حرّض بنزيما زميله ميندي على عدم تمرير الكرة إلى اللاعب البرازيلي لسوء مستواه الفني خلال المباراة.

وأنهت هذه الصورة الجدل حول خلافهما ووضعت حداً لكل ما يدور في بال جماهير ريال مدريد التي تحتاج إلى توحيد جهود كل عناصر الفريق والحصول على أقصى طاقات الفريق لمواصلة الانتصارات.

يذكر أن بنزيما وفينيسيوس حرصا على إعادة نشر الصورة عبر حسابيهما على "إنستغرام" من خلال خاصية "الستوري".

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