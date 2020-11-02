الهجوم على محمد صلاح متواصل حتى من أساطير ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنافس على لقب هداف الدوري، في مباراة وست هام والذي حصل عليها وأحرز منها هدف التعادل لفريقه في المباراة قبل أن يفوز الريدز في النهاية بنتيجة 2-1.

ورغم أن اللاعب ينتمي إلى قلعة الريدز إلا أن الهجوم عليه لازال متواصل حتى من لاعبي ليفربول السابقين فبعد هجوم أسطورة ليفربول الإنجليزي، السابق جرايم سونيس، واتهام صلاح بالغوص من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وانتقد لاعب وسط نادي ليفربول السابق، داني ميرفي، محمد صلاح أيضاً بعد سقوطه في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواصل سيل الانتقادات التي تلقاها الدولي محمد صلاح بعد المباراة، وقال ميرفي لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "أعتقد أن المشكلة التي نواجهها، والتي نعاني منها دائماً، هي أن اللاعبين لا يحصلون على ركلات جزاء إذا لم يسقطوا، نرى في الكثير من الأحيان لاعبين يفعلون ما فعله محمد صلاح ولا يريد أحد رؤيته”.

وكان مدرب فريق وست هام، الاسكتلندي ديفيد مويس، قد اتهم أيضاً النجم المصري محمد صلاح بالغطس بعد المباراة مباشرة مؤكداً أنه كان يتوقع أن يشهر الحكم بطاقة صفراء لصلاح بسبب تمثيله.

الجدير بالذكر أن تقنية الفيديو لم تتدخل في ركلة الجزاء وأيضاً مدافع وست هام لم يعترض نهائياً للتأكد من ارتكاب الخطأ إلا أن ذلك لم يكن كافياً أمام سيل الانتقادات التي وجهت للاعب

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