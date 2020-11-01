بالفيديو: مشادة طرفها "كهربا" لحظة تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رصدت كاميرات النقل التلفزيوني مشادة بين عضو اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الكرة المصرية محمد فضل ولاعب الأهلي محمود كهربا خلال مراسم تتويج الفريق بلقب الدوري بعد فوزه، أمس السبت، على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للبطولة.

وبدأت المشادة عندما تقدم فضل مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ولاعب الفريق -المصاب بمرض نادر أبعده عن كرة القدم- مؤمن زكريا، لمنصة التتويج إذ طلب فضل من كهربا الابتعاد لإفساح الطريق أمامهم غير أن ذلك أدى إلى انفعال الطرفين وكادت الأمور تتطور لولا تدخل لاعبي الفريق وعناصر الجهاز الفني.

يذكر أن كهربا قد يتعرض لعقوبة من قبل اتحاد الكرة المصري لوجود بند في لائحة العقوبات تمنع أي لاعب من التعدي بالقول او اللفظ على أي مسؤول في اتحاد الكرة.

🔴 مشاده بين محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه و محمود كهربا اثناء احتفال الأهلي بالدوري pic.twitter.com/R5VNAu4gET — Koora Masrya (@kooramasrya2) October 31, 2020

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