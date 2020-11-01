75% من أندية الدوري الإيطالي تعجز عن دفع رواتب اللاعبين

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب لاعبيها لشهر نوفمبر.

وأستشهدت صحيفتا "ال كوريري ديللو سبورت" الإيطالية بتقرير لصحيفة فرانكفورتر الجمين تسايتونج الألمانية يفيد بأن 15 من أصل 20 ناديا بدوري الأضواء تواجه صعوبة شديدة في توفير رواتب شهر نوفمبر.

وبحسب التقرير فإن بعض الأندية لم تدفع حتى الآن رواتب شهر يونيو لكن لديها مهلة حتى 16 نوفمبر للسداد.

وأشارت الصحيفتان إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي تقدما باقتراح مزدوج للحكومة الإيطالية لمحاولة حل هذه الأزمة، حيث أشار الطلب الأول إلى تأجيل الموعد النهائي لدفع رواتب اللاعبين في الموسم الحالي لكن هذا الأمر يتطلب التوصل لاتفاق بين الأندية واللاعبين أولا.

أما الاقتراح الثاني فينص على عدم تحمل الأندية قيمة الضرائب المتعلقة برواتب اللاعبين في الموسم الحالي.

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