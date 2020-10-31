إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة ■أ.ف.ب

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، أمس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أحمد في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «هذا الصباح جاءت نتيجة فحصي لكوفيد-19 إيجابية. لدي عوارض خفيفة لكنني بخير. تم إبلاغ جميع الأشخاص من حولنا». وأضاف: «في الوقت الحالي أنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقل. انتبهوا لأنفسكم وأحبائكم». وأعلن «كاف» أول من أمس، عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news