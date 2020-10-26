قائد الأهلي السابق عاشور يعود من بوابة الاتحاد السكندري

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي السابق لمدة موسمين بعقد انتقال حر، بعد الاستغناء عنه منتصف الموسم.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي "وقع عاشور 34 عاما عقداً يمتد لموسمين"، مضيفا أن رئيسه محمد مصيلحي أتم المفاوضات مع عاشور الذي وافق بدون تردد على انضمامه للفريق.

وذكر النادي ان رئيسه انهى المفاوضات مع عاشور "الذي وافق فوراً ودون أي تردد على توقيع عقود إنضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضمام لنادي الاتحاد السكندري شرف كبير".

وأوضح عاشور بأنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه "من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم وتاريخ بزعيم الثغر وجماهيره العظيمة".

فيما أشاد المدرب حسام حسن بالإمكانات الفنية و الخبرات الكبيرة لعاشور، مؤكدا انه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادي الاتحاد.

وأضاف عاشور "كانت احدى الأمنيات أن أتدرب تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتحدثنا حول مواجهة التحديات من أجل إعادة الاتحاد لمكانه الطبيعي".

أردف "سوف أشارك مع الاتحاد في مباراته المقبلة في نصف نهائي كأس مصر امام الاهلي، في حال تخطى الاخير ابو قير للاسمدة في ربع النهائي، وسوف أبذل قصارى جهدي وهذا ما تربيت عليه في القلعة الحمراء ".

ورحل عاشور من الاهلي بعد الاستغناء عنه في اعقاب خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السابق السويسري رينيه فايلر، ثم دخوله في ازمة مع ادارة النادي بسبب موعد مباراة اعتزاله، مما تسبب في خلاف حاد بين مجلس ادارة النادي الاهلي وتركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية ورئيس شرف النادي الاهلي سابقا الذي وعد اللعب برعاية مهرجان اعتزاله.

وانقطعت علاقة اللاعب بالنادي تماما، بعدما كان موعودا بالعمل داخل ادارته وقناته الفضائية.

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