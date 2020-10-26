كورونا يصيب حارس مرمى ميلان دوناروما

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، في بيان رسمي، عن إصابة حارسه جانلويجي دورناروما بفيروس كورونا.

وقال النادي: "إن المسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي التي خضع لها الفريق أمس، جاءت إيجابية بالنسبة للحارس دوناروما، وذلك ضمن ثلاثة أعضاء في الفريق أثبتت إصابتهم في الفيروس التاجي".

وأضاف: "جميعهم المصابين لا يعانون من أية اعراض جانبية، وتم أخضاهم على الفوز في العزل المنزلي، وفقاً للقواعد المعمول بها، وتم ابلاغ السلطات الصحية المحلية".

وبات الحارس دوناروما رابع لاعبي في ميلان يعلن عن أصابته في الفترة الأخيرة، بفيروس كورونا، بعد المدافعين مايو جابيا، وليو دوراتي، والمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، لتأتي إصابة الحارس دوناروما بمثابة الضربة الموجعة للفريق الذي يستعد اليوم إلى مواجهة روما في الدوري الإيطالي.



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