بالفيديو والصور: المقاتل حبيب يكشف لـ 24 مليون متابع عن صاحب الفضل في انتصاراته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف على حسابه في "إنستغرام" رسالة شكر إلى والده عبدالمناف، المتوفى في يوليو الماضي بفيروس كورونا، والذي كان وراء كل نجاحاته في عالم "يو إف سي" منذ دخوله الحلبات طفلاً وحتى لحظة اعتزاله القتال بعد تتويجه بطلاً للعالم بجزيرة النزال في أبوظبي.

وكتب حبيب الذي يحظى بمتابعة 24 مليون معجباً بفنونه القتالية: "عندما يكون الله معك فلا أحد يستطيع كسرك.. شكرا والدي على كل شيء علمتني إياه في حياتي.. إن شاء الله في الفردوس الأعلى".

وكان حبيب قد سجل انتصاره الأخير، السبت الماضي، على حساب الأميركي جاستن غايتجي بالضربة القاضية قبل أن ينهار باكياً معلناً القرار الصادم لأنصاره باعتزال اللعبة تنفيذاً لوعد قطعه على نفسه استجابة لطلب والدته.



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