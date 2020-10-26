إصابة لاعب بيراميدز المصري عمر جابر بشرخ في شظية القدم

المصدر: وكالات

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أن عمر جابر لاعب وسط الفريق الأول تعرض للإصابة بشرخ في القدم خلال مواجهة نهضة بركان التي فاز بها الأخير وحسم لقب بطولة الكونفدرالية التي أقيمت بالرباط.

وقال رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز الدكتور مصطفي المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن عمر جابر تعرض للإصابة بشرخ في شظية القدم، بعدما خرج مصاباً في مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخرج عمر جابر مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب اصطدام عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي.

وقال المنيري إنه تم وضع قدم عمر جابر في جبيرة بسبب شرخ في شظية القدم، على أن يخضع لأشعة بعد عودة البعثة للقاهرة.

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