الأهلي متشوق لبلوغ نهائي أبطال إفريقيا الليلة

المصدر: القاهرة ■أ.ف.ب

يأمل الأهلي المصري تأكيد تفوقه على الوداد البيضاوي المغربي، وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يستضيفه اليوم على ملعب القاهرة الدولي في إياب نصف النهائي.

وكان الأهلي عاد بفوز ثمين ذهاباً من الدار البيضاء، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي «أفشة»، والتونسي علي معلول.

وفك المدرب الجديد للأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة ملعب الدار البيضاء، إذ حقق أول انتصار بعد زيارات كثيرة لم يعرف فيها طعم الانتصار، لاسيما مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز. ويتطلع موسيماني إلى استغلال معنويات الفريق العالية لقيادته إلى المباراة النهائية للمسابقة التي يسعى إلى الظفر بلقبها للمرة التاسعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news