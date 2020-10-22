بالصور.. لاعبا الزمالك يزوران مقر إقامة الوداد في القاهرة وقبل يوم من مباراة الأهلي

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهد مقر إقامة بعثة فريق الوداد المغربي في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، زيارة خاصة ليل أمس من نجمي فريق الزمالك المصري، المغربيان أشرف بن شرقي وكذلك محمد أوناجم. وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الزيارة جاءت من قبل اللاعبين لزملائهما سابقا في الوداد، حيث سبق وأن توج بلقب دوري الأبطال معه في عام 2019 على حساب الأهلي المصري، في مباراة سجل فيها اشرف بن شرقي. وقاما بالتقاط صور مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وتأتي الزيارة قبل يوم من المباراة المرتقبة بين الوداد، والأهلي المصري غدا في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، حيث يمتلك الأهلي حظوظا أكبر للتأهل بعد فوزه في الذهاب بالمغرب 2-0.

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