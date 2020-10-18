أزمة في ليفربول.. نجم الفريق يغيب حتى نهاية العام

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن فريق ليفربول سيواجه أزمة حقيقية الموسم الحالي بعدما أفادت تقارير صحفية أن الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، قد يغيب حتى نهاية عام 2020، بعد الإصابة الذي تعرض لها أمام إيفرتون

وكان ثالث أفضل لاعب في العالم الدولي الهولندي فان دايك، قد خرج بعد 5 دقائق من بداية مباراة إيفرتون وليفربول، متأثراً بالإصابة في الركبة، بعد تدخل قوي من الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إن إصابة فان دايك في الركبة، ستبعده عن ليفربول حتى يناير المقبل 2021، مما يعني أن عام 2020 بالنسبة له قد انتهى، وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيجري فحوصات طبية اليوم وآشعة، لمعرفة نوع الإصابة ومدة الغياب التي سيستغرقها.

وعن حالة اللاعب الهولندي قال مدرب الفريق الألماني كلوب في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "لم أشاهد الواقعة مرة أخرى، لكن الأمر استغرق بعض الوقت في تقنية الفيديو، من الواضح أن اللعبة لم تكن تسللًا بشكل واضح ولكن ما هو واضح هو تدخل بيكفورد على فان دايك”.

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