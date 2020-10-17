خبر صادم لأنصار برشلونة قبل "الكلاسيكو"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى أنصار فريق برشلونة خبرا صادما على لسان مدرب الفريق، الهولندي رونالد كومان، وذلك قبل أسبوع من مباراة الكلاسيكو المرتقبة، والأولى في زمن كورونا امام ريال مدريد 24 الجاري، وتقام على استاد كامب نو. وأكد المدرب في تصريح صحافي أن الحارس الألماني تير شتيغن، أبرز عناصر الفريق بعد ليونيل ميسي لن يكون بمقدوره اللحاق بالمباراة.

وقال كومان: لن يكون جاهزا الأسبوع المقبل، وليس لدينا توقيت معين لعودته، وسنتابع مرحلة تعافيه فقط حاليا". وعاد شتيغن إلى التدريبات بشكل منفرد هذا الأسبوع، وتشير تقديرات الجهاز الطبي في برشلونة إلى إمكانية غيابه عن اللعب لثلاث أسبوع.

وخضع تير شتيغن في وقت سابق الصيف الماضي لعملية جراحية على الركبة، تكللت بالنجاح، ودخل بعدها في مرحلة تعافي، ما تزال مستمرة، ولا يعرف نهايتها بالتحديد. في المقابل، سيكون بمقدور ليونيل ميسي المشاركة، لكن قد يغيب عن لقاء اليوم، أو لن يتم الدفع به أساسيا، وذلك لمنح مزيدا من الراحلة، بسبب السفر الطويلة إلى الأرجنتين أخيرا.

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