الكشف عن عرض خيالي من ريال مدريد رفضه ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن قائد ونجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للعب في صفوف ريال مدريد 2013. وقالت إن رئيس النادي الملكي، لورنتينو بيريز جهز عرضا خياليا تم عرضه على ميسي، لكن الأخير رفضه وفضل الاستمرار مع برشلونة.

وكشف الامر الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارتزيو صاحب العلاقات الواسعة مع وكلاء اللاعبين، حيث قال إن إدارة مدريد بحثت في أمر تدعيم صفوف الفريق في صيف 2013، وكان ذلك قبل انطلاق هيمنة النادي الملكي على الكرة الأوروبية. وقال إن بيريز كان متعطشا لإيقاف سطوة برشلونة، والتعاقد مع نجم كبير.

وقال دي مارتيز إن العرض من بيريز كان في حدود 250 مليون يورو، بجانب حوافز وراتب خيالي لميسي، لكن الاخير رفضه. وأكد أن ميسي رد قائلا: أنتم تضيعون وقتكم، لن أرحل عن برشلونة. وكشف الصحافي الإيطالي كذلك أن عروضا أخرى وصلت من أندية إنترميلان، ومان سيتي، لكنه تم رفضهما كذلك.

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